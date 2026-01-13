الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

آخر توجيهات «تعليم القليوبية» بشأن استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية
تعليم القليوبية
18 حجم الخط

 عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لدراسة الحلول المقترحة لإنهاء أزمة التكدس المروري

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم

 

 استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الإعدادية

 جاء الاجتماع بحضور  تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمناقشة خطة العمل وضمان انضباط العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار المتابعة الدقيقة للاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

تأمين أوراق الأسئلة والإجابات من خلال توفير أعلى درجات الحماية  


وشدد مصطفى عبده خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على تأمين أوراق الأسئلة والإجابات من خلال توفير أعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، وضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.
كما أكد على أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأشار مدير المديرية إلى ضرورة مراجعة جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، التي تستمر حتى 22 يناير الجاري.

 

تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية   
  كما وجّه بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.
وأكد عبده أن الهدف الأساسي هو خروج الامتحانات بصورة حضارية تليق بـ محافظة القليوبية، مع الالتزام بالدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشددًا على أن مصلحة الطالب تظل البوصلة والغاية الأولى للعملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية أمن القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم

تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

المشدد عامين لـ 4 أشخاص بتهمة اقتحام مقهي بـ القليوبية

محافظ القليوبية يكلف لجنة فنية بمعاينة مبنى قديم انهار جزئيا في بنها
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية