آخر توجيهات «تعليم القليوبية» بشأن استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الإعدادية

جاء الاجتماع بحضور تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمناقشة خطة العمل وضمان انضباط العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار المتابعة الدقيقة للاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

تأمين أوراق الأسئلة والإجابات من خلال توفير أعلى درجات الحماية



وشدد مصطفى عبده خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على تأمين أوراق الأسئلة والإجابات من خلال توفير أعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، وضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

كما أكد على أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة مراجعة جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، التي تستمر حتى 22 يناير الجاري.

تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية

كما وجّه بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكد عبده أن الهدف الأساسي هو خروج الامتحانات بصورة حضارية تليق بـ محافظة القليوبية، مع الالتزام بالدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشددًا على أن مصلحة الطالب تظل البوصلة والغاية الأولى للعملية التعليمية.

