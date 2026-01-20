طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية

الثلاثاء 20 يناير 2026
الشهادة الإعدادية بالقليوبية، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

شراكة جديدة بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

اليوم طلاب الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية 

وكان الطلاب قد أدوا في أول أيام امتحانات الإعدادية 2026، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

 

الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي القليوبية اليوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما أدوا يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.


ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) اليوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.


ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

