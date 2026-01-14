غدا، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وسط إجراءات مشددة

18 حجم الخط

تبدأ غدًا الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وتستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم الخميس 15 يناير امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.



وتستكمل الامتحانات يوم السبت 17 يناير بأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، ساعتين لكل مادة.



ويؤدي الطلاب امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يُعقد يوم الأربعاء 21 يناير امتحانا العلوم لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.



وفي هذا السياق، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.



وأكد وكيل الوزارة أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



كما وجّه بضرورة مراجعة جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.



وأوضح أن الهدف الأساسي هو خروج الامتحانات بصورة حضارية تليق بمحافظة القليوبية، مع الالتزام بالدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تظل البوصلة والغاية الأولى للعملية التعليمية.

