أهالي قرية الراهب يستعدون لتشييع جثامين الأطفال الثلاثة (صور)

18 حجم الخط

توافد أهالى قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على المقابر انتظارا لوصول جثامين الأطفال الثلاثة استعدادا لدفنهم بمقابر الأسرة.

وكانت قرية الراهب، شهدت واقعة مأساوية، بعدما عثر على ثلاثة أطفال لفظوا أنفاسهم خنقًا داخل منزل مهجور، في ظروف غامضة أثارت حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثامين ثلاثة أطفال داخل منزل مهجور بنطاق القرية، وذلك بعد تغيبهم لساعات عن منازلهم، وقيام الأهالي بالبحث عنهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن الأطفال الثلاثة بينهم شقيقان ونجلة عمهما، وقد عثر عليهم داخل المنزل المهجور في حالة وفاة، وبآثار خنق حول الرقبة.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح فى إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.



كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

وأدلى المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه للواقعة، قائلا: إنه أراد حرق قلب والدهم بسبب الخلافات بينهما.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور علي جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام المتهم بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها فى خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.