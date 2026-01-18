إخلاء مبنى ملحق بديوان عام محافظة المنوفية بعد نشوب حريق بالطابق الأرضي (فيديو)

18 حجم الخط

نشب قبل قليل حريق بالطابق الأرضي بمبنى ملحق بديوان عام محافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

حريق بمبنى محافظة المنوفية

وكان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بوقوع حريق بمبنى ملحق ديوان عام محافظة المنوفية، وتم فرض كردون أمني حول المبنى.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين بحالات الاختناق، قبل أن يتم إخلاء المبنى بالكامل من الموظفين.

