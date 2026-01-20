18 حجم الخط

هناك عادات قديمة عديدة توارثتها الأجيال بخصوص الطفل حديث الولادة

ومع حسن النية، وللأسف معظمها خطأ ويضر الطفل أكثر ما ينفع.

ودائما تسمع الأمهات هذه العادات وبعضهن ينجرف ورائها وأخريات تخشى من أن تؤذى الطفل وتسبب له مشاكل مرضية.

عادات قديمة يجب التخلي عنها حفاظا على صحة الطفل

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات قديمة خاطئة توارثتها الأجيال تضر بصحة الطفل، مثل:-

وضع سكر أو عسل فى فم الطفل عقب الولادة، وهذا خطأ لأنه يمكن أن يسبب تسمما للطفل، لأن معدته مازالت ضعيفة.

إعطاء الطفل ينسون أو كراوية أو مياة بحجة تهدئة المغص، وهذا خطأ لأن الطفل فى بداية عمره لا يحتمل سوى اللبن فقط.

إعطاء اللبن الصناعى بحجة أن لبن الأم غير كافى د، مايزيد من حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي عند الطفل

لف الطفل بملابس وأغطية عديدة بحجة حمايته من الطقس البارد دون الوعى أنه يمكن أن يصاب بالاحتباس الحرارى.

الكحل أو البودر على السرة أو العين

وهو يمكن أن ينقل ميكروبات ويسبب التهابات شديدة.

وأضاف عبد الحميد، أن لبن الام هو الافضل للطفل حتى لو كان لونه يميل إلى الاصفرار وخفيف أو كميته قليلة فهذا طبيعي فى البداية، لأن الطفل حديث الولادة لا يحتاج سوى كمية بسيطة وليس كميات كبيرة، أما اللبن الصناعي ليس مجرد قرار بل يجب اتخاذه تحت إشراف طبى وتقديم للطفل الأنواع المناسبة وعدم تغييرها بشكل عشوائي لأنه قد تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي للطفل.

