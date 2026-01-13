أطعمة تعالج فقر الدم، وتزيد النشاط في الشتاء

18 حجم الخط

أطعمة تعالج فقر الدم، في فصل الشتاء تزداد شكوى كثير من النساء والرجال من الشعور بالخمول والكسل وبرودة الأطراف، وقد يتفاقم هذا الإحساس لدى من يعانون من فقر الدم (الأنيميا)، وهو من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة بين النساء.





فقر الدم لا يؤثر فقط على نسبة الهيموجلوبين في الدم، بل ينعكس بشكل مباشر على الطاقة، التركيز، المناعة، والمزاج العام.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه لحسن الحظ، يمكن للنظام الغذائي الصحيح أن يلعب دورًا محوريًا في علاج فقر الدم وزيادة النشاط والحيوية، خصوصًا خلال الشتاء.





ما العلاقة بين فقر الدم والخمول الشتوي؟



أضافت الدكتورة مروة، أن فقر الدم يحدث غالبًا نتيجة نقص الحديد، أو فيتامين B12، أو حمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لتكوين خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.



وعندما تقل كفاءة هذه الخلايا، يقل وصول الأكسجين إلى العضلات والمخ، فيظهر التعب السريع، الدوخة، شحوب الوجه، وتساقط الشعر. وفي الشتاء، يزيد الشعور بالكسل بسبب قلة الحركة وقصر النهار، ما يجعل الاهتمام بالغذاء أمرًا ضروريًا.



وتستعرض الدكتورة مروة، أفضل اطعمة لعلاج فقر الدم، في السطور التالية.

أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم



الحديد هو العنصر الأهم في علاج الأنيميا، ويُفضل الحصول عليه من مصادر طبيعية يسهل امتصاصها. تحتوي على..

أطعمة تحتوي على الحديد

1. الكبدة واللحوم الحمراء

تُعد الكبدة من أغنى مصادر الحديد الحيواني، الذي يمتصه الجسم بسهولة مقارنة بالحديد النباتي. تناول الكبدة مرة أسبوعيًا أو اللحوم الحمراء باعتدال يساعد على رفع نسبة الهيموجلوبين وتحسين الطاقة، خاصة في الأجواء الباردة.

2. السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

السبانخ، الجرجير، الملوخية، والبقدونس تحتوي على نسب جيدة من الحديد، إضافة إلى حمض الفوليك. يُفضل تناولها مطهية قليلًا أو مع عصير الليمون لزيادة امتصاص الحديد.

3. البقوليات

العدس، الحمص، الفول، والفاصوليا من أفضل الأطعمة الشتوية لعلاج فقر الدم. فهي غنية بالحديد والبروتين النباتي، وتمنح الجسم إحساسًا بالدفء والشبع، ما يساعد على مقاومة الخمول.

أطعمة تعزز امتصاص الحديد



لا يكفي تناول الحديد فقط، بل يجب دعم امتصاصه داخل الجسم.

1. فيتامين C

البرتقال، الليمون، الجوافة، الفراولة، والكيوي من أهم مصادر فيتامين C، الذي يعزز امتصاص الحديد بشكل كبير. ينصح بتناول ثمرة فاكهة غنية بفيتامين C بعد الوجبات الرئيسية.

2. الفلفل الرومي والطماطم

إضافتهما إلى الطعام لا يحسن النكهة فقط، بل يساعد الجسم على الاستفادة القصوى من الحديد الموجود في الخضروات والبقول.

أطعمة غنية بفيتامين B12 وحمض الفوليك



نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك قد يكون سببًا رئيسيًا لفقر الدم، خاصة مع التقدم في العمر.

1. البيض ومنتجات الألبان

البيض، الحليب، الزبادي، والجبن مصادر جيدة لفيتامين B12، وتساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي وزيادة النشاط الذهني والجسدي.

2. الحبوب الكاملة

الشوفان، القمح الكامل، والأرز البني تحتوي على حمض الفوليك والألياف، وتُعد وجبات مثالية في الشتاء لمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول.

أطعمة تمنح الدفء والطاقة في الشتاء



إلى جانب علاج فقر الدم، يحتاج الجسم في الشتاء لأطعمة تزيد النشاط وتحارب البرودة.

1. التمر والعسل الأسود

العسل الأسود من الكنوز الغذائية لعلاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد، النحاس، والماغنيسيوم. تناوله صباحًا مع الطحينة أو الحليب الدافئ يمنح طاقة ملحوظة. أما التمر فيمد الجسم بالسكريات الطبيعية والمعادن.

2. المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، السمسم، وبذور القرع غنية بالحديد والدهون الصحية، وتساعد على تحسين الدورة الدموية والشعور بالدفء.

3. الشوربات الصحية

شوربة العدس، شوربة الخضار، وشوربة العظام من أفضل الوجبات الشتوية لعلاج فقر الدم وزيادة النشاط، خاصة عند إضافة الخضروات الورقية والبهارات الدافئة مثل الكمون والكركم.

الأنيميا

نصائح غذائية مهمة لمرضى فقر الدم



تجنب شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد الأكل لأنها تعيق امتصاص الحديد.



تقسيم الوجبات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى طاقة ثابت.



الحرص على شرب الماء بكميات كافية حتى في الشتاء.



التعرض لأشعة الشمس لتحسين امتصاص بعض الفيتامينات ودعم النشاط العام.



الاعتماد على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الضرورية يمكنه أن يُحدث فرقًا كبيرًا في علاج فقر الدم وزيادة النشاط خلال فصل الشتاء.

الجمع بين مصادر الحديد، فيتامين C، فيتامين B12، والأطعمة الدافئة يمنح الجسم القوة والحيوية ويقلل من الشعور بالخمول والكسل.

ومع الالتزام بالعادات الغذائية الصحيحة، يمكن تجاوز برودة الشتاء بطاقة أفضل وصحة أقوى.

