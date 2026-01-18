تناوليها بانتظام، 7 أطعمة تقلل دهون البطن، بعد سن الأربعين

18 حجم الخط

أطعمة تقلل دهون البطن، بعد سنّ الأربعين، تلاحظ كثير من النساء (وأحيانًا الرجال أيضًا) زيادة ملحوظة في دهون منطقة البطن تحديدًا، حتى مع عدم تغيّر كميات الطعام أو نمط الحياة بشكل كبير.



هذه الزيادة ليست عشوائية، بل ترتبط بتغيرات هرمونية، وبطء معدّل الحرق، وزيادة مقاومة الإنسولين، إلى جانب الضغوط النفسية وقلة النوم.



الخبر الجيد أن اختيار أطعمة ذكية ومناسبة يمكنه أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في تقليل دهون البطن، وتحسين شكل الجسم، ودعم الصحة العامة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تقليل دهون البطن بعد سن الأربعين لا يعتمد على الحرمان أو الأنظمة القاسية، بل على اختيار أطعمة ذكية تدعم الهرمونات، وتحافظ على العضلات، وتُحسن الهضم.



وأوضحت الدكتورة هدى، أن البروتينات، الخضروات الغنية بالألياف، الدهون الصحية، والحبوب الكاملة تشكل الأساس لأي نظام غذائي ناجح في هذه المرحلة العمرية.

أطعمة تساعد على تقليل دهون البطن

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل دهون البطن بعد سن الأربعين، مع شرح دور كل نوع ولماذا هو مناسب لهذه المرحلة العمرية.

أولًا: البروتينات عالية الجودة

البروتين عنصر أساسي بعد الأربعين، لأنه يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية التي تبدأ في التراجع مع التقدم في العمر، كما يعزز الإحساس بالشبع ويقلل نوبات الجوع المفاجئة. من أفضل مصادر البروتين:

البيض، خاصة في وجبة الإفطار، لأنه يساهم في استقرار مستوى السكر في الدم.

صدور الدجاج والديك الرومي المشوي أو المسلوق.

الأسماك، خصوصًا السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تقلل الالتهابات المرتبطة بتراكم دهون البطن.

البقوليات مثل العدس والحمص والفول، وهي خيار ممتاز للنباتيين وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

ثانيًا: الخضروات الغنية بالألياف

الألياف تلعب دورًا محوريًا في تقليل دهون البطن، لأنها تُبطئ امتصاص السكر، وتحسن الهضم، وتقلل الانتفاخات. بعد الأربعين، يصبح الجهاز الهضمي أكثر حساسية، لذا تُعد الخضروات الورقية والخضراء صديقًا مثاليًا للجسم. من أهمها:

السبانخ، الجرجير، الخس، والبقدونس.

البروكلي والقرنبيط والكوسة.

الخيار والكرفس، لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء مع سعرات حرارية منخفضة.

تناول طبق سلطة كبير يوميًا أو إضافة الخضروات المطهية بشكل خفيف للوجبات الرئيسية يساعد على تقليل محيط الخصر بمرور الوقت.

ثالثًا: الدهون الصحية

رغم الخوف الشائع من الدهون، فإن الدهون الصحية ضرورية لتوازن الهرمونات بعد سن الأربعين. نقص الدهون الصحية قد يؤدي إلى بطء الحرق وزيادة تخزين الدهون في البطن. من أهم المصادر:

زيت الزيتون البِكر، خاصة عند استخدامه على السلطات.

الأفوكادو، لاحتوائه على دهون أحادية تساعد في تقليل الدهون الحشوية.

المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز، بكميات معتدلة.

بذور الكتان وبذور الشيا، التي تدعم الهضم وتقلل الالتهابات.

هذه الدهون تُشعر بالشبع لفترة أطول وتمنع الإفراط في تناول السكريات.

رابعًا: الفواكه قليلة السكر

بعد الأربعين، لا يُنصح بالإكثار من الفواكه عالية السكر، لأنها قد ترفع الإنسولين وتزيد دهون البطن. الأفضل اختيار فواكه معتدلة السكر وغنية بمضادات الأكسدة مثل:

التوت بأنواعه، الذي يحارب الالتهاب ويقلل الرغبة في الحلويات.

التفاح، خاصة مع القشر، لأنه غني بالألياف.

الجوافة والكمثرى.

تناول الفاكهة كوجبة خفيفة بين الوجبات أفضل من تناولها بعد الأكل مباشرة.

دهون البطن والتخلص منها

خامسًا: الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة

الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض من أبرز أسباب تراكم دهون البطن بعد الأربعين. استبدالها بحبوب كاملة يُحدث فرقًا واضحًا، مثل:

الشوفان.

الأرز البني.

البرغل والفريك.

خبز الحبوب الكاملة.

هذه الحبوب تُحسن حساسية الإنسولين وتمنح طاقة مستقرة دون تخزين دهون زائدة.

سادسًا: أطعمة تقلل الالتهاب

الالتهاب المزمن الخفيف في الجسم يُعد من أسباب صعوبة خسارة دهون البطن مع التقدم في العمر. لذلك يُنصح بتناول:

الزنجبيل والكركم، سواء كمشروبات أو مضافات للطعام.

الثوم والبصل، لدورهما في دعم المناعة وتنظيم الدهون.

القرفة، التي تساعد على ضبط سكر الدم.

إدخال هذه المكونات في النظام الغذائي اليومي يُحسن نتائج فقدان الدهون.

سابعًا: الزبادي ومنتجات البروبيوتيك

صحة الأمعاء تلعب دورًا مباشرًا في شكل البطن. الزبادي الطبيعي، خاصة الزبادي اليوناني، والكفير، والمخللات الطبيعية، تساعد على توازن البكتيريا النافعة، مما يقلل الانتفاخ ويُحسن امتصاص العناصر الغذائية.



ومع الانتظام، والصبر، والنوم الجيد، يمكن تحقيق بطن أكثر صحة وراحة وشكلًا متناسقًا يعكس عناية حقيقية بالجسم من الداخل قبل الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.