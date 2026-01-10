تأثير برد الشتاء في ألم المفاصل وكيفية علاجه من المنزل

18 حجم الخط

لطالما ارتبطت آلام المفاصل في الموروث الشعبي بتغيرات الطقس، فقد كانت الجدات يدركن قرب هطول المطر من وخز في الركبة، وقد يشعر الشباب كذلك بـتيبس المفاصل مع أول انخفاض في درجات الحرارة، ورغم أن هذا الرابط يبدو بديهيًّا للكثيرين، ويؤيده قطاع واسع من الأطباء، فإن العلم لا يزال يقف في منطقة رمادية، عاجزًا عن تقديم إجابة قاطعة.

تكمن صعوبة تحديد السبب الرئيس وراء هذه الآلام؛ هل هو الضغط الجوي، أم الرطوبة، أم درجات الحرارة؟ هذا التداخل يجعل من الصعب على العلماء عزل عامل واحد كسبب مباشر للشكوى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب آلام المفاصل في الشتاء

وتشير عدد من الدراسات إلى أسباب عديدة تسبب تيبس وألم العظام في الجو البارد، وكانت كالآتي:

حساسية العظام المكشوفة: تشير إحدى النظريات إلى أن تآكل الغضاريف لدى مرضى التهاب المفاصل يجعل الأعصاب في العظام المكشوفة أكثر حساسية لتقلبات الضغط الجوي.

تمدد الأنسجة: وقد يؤدي تغير الضغط إلى تمدد وانكماش الأوتار والعضلات والأنسجة الندبية، مما يولد شعورًا بالألم.

لزوجة السوائل: يؤدي انخفاض الحرارة إلى زيادة لزوجة السائل المفصلي، مما يجعل المفاصل تبدو أكثر تيبسا وصعوبة في الحركة.

قلة النشاط: غالبًا ما يدفع الطقس السيئ الناس للبقاء في المنازل والخمول، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل نتيجة قلة الحركة.

كيفية علاج ألم المفاصل في الشتاء

رغم غياب الدليل القاطع، تظل آلام الناس حقيقية وملموسة، ولا يتطلب الأمر الانتقال للعيش في مناطق دافئة، بل يمكن اتباع استراتيجيات منزلية فعالة:

الحفاظ على الدفء: استحم بالماء الدافئ، ارتدِ طبقات متعددة من الملابس، واستخدم الأغطية الكهربائية ليلًا.

العلاج بالحرارة: يمكن استخدام "حمام البارافين" (وهو علاج حراري يستخدم شمع البارافين المذاب لترطيب البشرة بعمق وتخفيف آلام المفاصل والعضلات في اليدين والقدمين والمرفقين) لتدفئة اليدين والقدمين، أو وضع وسادات حرارية على مواضع الألم.

النشاط البدني: حافظ على وزن صحي ومارس رياضات خفيفة مثل اليوجا أو السباحة لتقوية العظام والعضلات، مع ضرورة الإحماء جيدا قبل البدء.

نمط حياة صحي: النوم الكافي والتغذية السليمة وتجنب الأحمال الثقيلة هي خطوط الدفاع الأولى لحماية مفاصلك.

