الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تعلن موعد مباراتي المصري والجونة في دور الثمانية بكأس عاصمة مصر

المصري
المصري
18 حجم الخط

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة الكابتن طه عزت عن مواعيد مباريات دور الثمانية للنسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراتي المصري والجونة في كأس عاصمة مصر

وحددت اللجنة موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق الجونة على النحو التالي: 
مباراة الذهاب: وتقام في الخامسة مساء يوم الخميس السادس والعشرين من مارس على ستاد السويس الجديد.
مباراة الإياب: وتقام في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق الثلاثين من مارس أيضًا على ستاد السويس الجديد أيضًا.

وأدى فريق المصري البورسعيدي  مرانه مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته بدور الستة عشر من كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد إف سي.

استقبال حافل العش بمران المصري 

وشهد المران استقبال نجوم المصري لزميلهم الوافد الجديد مصطفى العش في أول تدريباته مع النسور الخضر

موعد مباراة المصري وزد في كأس مصر

ويلتقي المصري نظيره زد في الثانية والنصف عصر الأربعاء على ستاد السويس الجديد بدور الستة عشر من كأس مصر 

المصري يضم مصطفى العش

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

العش يوقع للمصري

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

جدير بالذكر أن اللاعب مصطفى العش، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد إف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر رابطة الأندية المصرية الجونة المصري المصري والجونة

مواد متعلقة

باريس إف سي يفوز على نانت 2-1 في الدوري الفرنسي

استقبال حافل للعش بمران المصري

سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات رضا بوبو

ماييلي يتلقى عرضًا من الوحدة الإماراتي

نهائي أمم أفريقيا وبرشلونة وميلان، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ياسر ريان: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر قبل المونديال قرار موفق

قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

بعد مفاجأة إنبي وخروج الاتحاد، اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بكأس عاصمة مصر

ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

المغرب والسنغال يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة (صور)

المغرب والسنغال يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية