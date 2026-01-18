استقبال حافل للعش بمران المصري

18 حجم الخط

أدي فريق المصري البورسعيدي مرانه مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته بدور الستة عشر من كأس مصر، والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي.

استقبال حافل العش بمران المصري

وشهد المران استقبال نجوم المصري لزميلهم الوافد الجديد مصطفى العش في أول تدريباته مع النسور الخضر.

موعد مباراة المصري وزد في كأس مصر

ويلتقي المصري نظيره زد في الثانية والنصف عصر الأربعاء، على ستاد السويس الجديد بدور الستة عشر من كأس مصر.

المصري يضم مصطفى العش

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

العش يوقع للمصري

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

يذكر أن اللاعب مصطفى العش، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد إف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

