خطف فريق باريس أف.سي فوزا صعبا من نانت بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين على ملعب ملعب لا بوجوار – لويس فونتينو فى إطار الجولة 18 في الدوري الفرنسي

مباراة نانت وباريس أف.سي

أحرز ثنائية باريس ايلان كبال ولوكا كويلو في الدقيقة 6 و78

وأحرز هدف نانت ماتيس ابلين في الدقيقة 50

ويحتل فريق باريس المركز ال13 برصيد 19 نقطة.

ويحتل نانت المركز ال 16 برصيد 13نقطة

مباراة نانت ضد باريس أف.سي

تمثل بطولة الدوري الفرنسي إضافة كبيرة في مسيرة الفريقين الدولية.

حكم المباراة

تولى الحكم الدولي بينوا ميلو إدارة مباراة نانت ضد باريس أف.سي. في الدوري الفرنسي.

يُعرف بينوا ميلو بخبرته الكبيرة في إدارة المباريات الدولية وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة بدقة وحيادية، مما يجعله من أبرز الحكام في عالم كرة القدم.

