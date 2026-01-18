الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس إف سي يفوز على نانت 2-1 في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
18 حجم الخط

خطف فريق باريس أف.سي فوزا صعبا من نانت بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين على ملعب ملعب لا بوجوار – لويس فونتينو فى إطار الجولة 18 في الدوري الفرنسي

مباراة نانت وباريس أف.سي

أحرز ثنائية باريس ايلان كبال ولوكا كويلو في الدقيقة 6 و78

وأحرز هدف نانت ماتيس ابلين في الدقيقة 50

ويحتل فريق باريس المركز ال13 برصيد 19 نقطة.

ويحتل نانت المركز ال 16 برصيد 13نقطة

مباراة نانت ضد باريس أف.سي

تمثل بطولة الدوري الفرنسي إضافة كبيرة في مسيرة الفريقين الدولية.

حكم المباراة

تولى الحكم الدولي بينوا ميلو إدارة مباراة نانت ضد باريس أف.سي. في الدوري الفرنسي. 

يُعرف بينوا ميلو بخبرته الكبيرة في إدارة المباريات الدولية وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة بدقة وحيادية، مما يجعله من أبرز الحكام في عالم كرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي باريس نانت مباراة نانت وباريس أف سي مباراة نانت ضد باريس أف سي

مواد متعلقة

في غياب مصطفى وعبد المنعم، نيس يقصي نانت من دور الـ32 بكأس فرنسا

نانت يصارع الهبوط، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية