الجيش السوري يعلن حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي

فرض الجيش السوري اليوم الاثنين، حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي وما حولها، مؤكدا وجوب إبلاغ الوحدات العسكرية المنتشرة عن أي عناصر فارة من تنظيم داعش.

الجيش السوري يعلن حظر تجوال كاملا في مدينة الشدادي



ومن جانبها قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: "نعلن عن حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي وما حولها، وإبلاغ الوحدات العسكرية المنتشرة عن أي عناصر فارين من تنظيم داعش".

وأضافت هيئة العمليات أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) "أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي".

وأوضحت الهيئة أن الجيش السوري سيتدخل لتأمين السجن والمدينة، ويبدأ عمليات تمشيط بحثًا عن العناصر الذين تم إطلاق سراحهم.

فرار عناصر من داعش من سجن الشدادي

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة العمليات أن عناصر الجيش دخلت مدينة الشدادي بريف الحسكة بعد إطلاق قسد سراح عناصر "داعش" من السجن".

وأشارت هيئة العمليات إلى أنه "سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية بمدينة الشدادي لوزارة الداخلية فورا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط".

وفي المقابل، أكدت "قسد" في وقت سابق من اليوم، "خروج سجن الشدادي عن سيطرة قواتها"، لافتة إلى أنه "بالرغم من أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة".

