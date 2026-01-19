الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يعلن حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي

الجيش السوري
الجيش السوري
18 حجم الخط

فرض الجيش السوري اليوم الاثنين، حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي وما حولها، مؤكدا وجوب إبلاغ الوحدات العسكرية المنتشرة عن أي عناصر فارة من تنظيم داعش.

الجيش السوري يعلن حظر تجوال كاملا في مدينة الشدادي 


ومن جانبها  قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: "نعلن عن حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي وما حولها، وإبلاغ الوحدات العسكرية المنتشرة عن أي عناصر فارين من تنظيم داعش".

وأضافت هيئة العمليات أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) "أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي".

وأوضحت الهيئة أن الجيش السوري سيتدخل لتأمين السجن والمدينة، ويبدأ عمليات تمشيط بحثًا عن العناصر الذين تم إطلاق سراحهم.

فرار عناصر من داعش من سجن الشدادي

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة العمليات أن عناصر الجيش دخلت مدينة الشدادي بريف الحسكة بعد إطلاق قسد سراح عناصر "داعش" من السجن".

وأشارت هيئة العمليات  إلى أنه "سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية بمدينة الشدادي لوزارة الداخلية فورا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط".

وفي المقابل، أكدت "قسد" في وقت سابق من اليوم، "خروج سجن الشدادي عن سيطرة قواتها"، لافتة إلى أنه "بالرغم من أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري الشدادي داعش سجن الشدادي قسد

مواد متعلقة

الجيش السوري يعلن دخوله مدينة الشدادي ويتهم قسد بإطلاق سراح عناصر داعش

قسد: سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من داعش فى الحكسة خارج السيطرة

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية