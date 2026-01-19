الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

حبس مسجل و3 سيدات لإدارة نادِ صحي بدون ترخيص وممارسة الرذيلة في العجوزة

حبس مسجل و3 سيدات
حبس مسجل و3 سيدات بتهمة ممارسة الفجور في العجوزة،فيتو
 قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس مسجل خطر و3 سيدات  لاتهامه بمزولة نشاطا إجراميا في جرائم الأعمال المنافية للآداب.

 عقب انتهاء التحقيقات مع المتهم الأول فيما هو منسوب إليه بإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتحقيق مع السيدات فيما نسب اليهم من تهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية بدائرة  قسم شرطة العجوزة، و4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وذلك عقب أن ألقت قوات الأمن القبض عليه، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص"، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، وآخر)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس عامل تحرش بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في العياط

على جانب آخر، أصدرت نيابة الطفل قرارًا بحبس عامل يبلغ من العمر 14 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط، وكلفت رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وذلك عقب القبض عليه من قبل رجال المباحث.

وكانت قوات مركز شرطة العياط تلقت بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شاب أثناء سيرها بالشارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

بالجيزة نادى صحي بمديرية امن الجيزة
