مباحث التموين تضبط طن دقيق و7 آلاف لتر سولار قبل تهريبها بالجيزة

18 حجم الخط

وجّهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية بدائرتي قسمي شرطة الطالبية والهرم.

وأسفرت الحملة، بدائرة مركز شرطة الطالبية، عن ضبط سيارة «سيارة نقل ثقيل » محمّلة ٥٧ شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي طن دقيق، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز الهرم، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمّلة بـ٧ آلاف لتر سولار قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة.



ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، للتصدي لأي ممارسات تضر بالسلع المدعّمة أو تمس صحة المواطنين.



حملة لمرافق الجيزة ترفع 650 حالة إشغال مروري بالطالبية والعمرانية

وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة من رفع 650 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين والمحلات، بدوائر أقسام شرطة العمرانية والطالبية.

وجاءت هذه الحملات في إطار حملة مكبرة شنتها شرطة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية، وتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.