حبس شبكة دعارة يمارسون الأعمال المنافية داخل ناد صحي في الجيزة

قررت الجهات المختصة، حبس شبكة آداب تضم “6 سيدات و4 رجال بينهم 3 أجانب” تم ضبطتهم داخل نادي صحي بدون ترخيص بالشيخ زايد وتشميع النادي وإغلاقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما كلفت رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وجاء ذلك بعد أن تمكنت قوات مباحث الآداب من ضبط المتهمين وإغلاق النادي في حملة أمنية استهدفت ضبط ناد صحي، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بإدارة ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 5 سيدات، 4 أشخاص “لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول”، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عامل تحرش بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في العياط

على جانب آخر، أصدرت نيابة الطفل قرارًا بحبس عامل يبلغ من العمر 14 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط، وكلفت رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وذلك عقب القبض عليه من قبل رجال المباحث.

وكانت قوات مركز شرطة العياط تلقت بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شاب أثناء سيرها بالشارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

