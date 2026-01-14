الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

فريق بحث لكشف غموض سقوط شاب من الطابق الخامس في الصف

فريق بحث لكشف غموض
فريق بحث لكشف غموض وفاة شاب سقط من عقار سكنه بالصف،فيتو
تواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط شاب من الطابق الخامس بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة  الصف، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود بمحيط الحادث للتأكد من مدى أن كان هناك شبه جنائية من عدمه.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه من الطابق الخامس أعلى عقار في منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

 

القبض على سائق ميكروباص دهس 5 أشخاص في بولاق الدكرور

وعلى جانب آخر، كانت قد ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس سائق ميكروباص، 5 أشخاص بسيارته بمنطقة ناهيا أسفل عجلات سيارته وذلك أثناء توقفها علي الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، أسرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بأحد الأكمنة التي أسفرت عن ضبطته بعدما لاذ بالفرار فور ارتكابه الواقعة، بينما تم نقل المصابين للمستشفى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعدما اختلت عجلة القيادة بيده، وأوضح أنه لاذ بالفرار خوفًا من المساءلة القانونية. 

