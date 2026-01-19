حبس شركاء أجنبية قادت تشكيلا عصابيا لمحاولة تهريب مخدرات عبر المطار

18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة بحبس شركاء ربة منزل أجنبية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تهريب المواد المخدرة بمطار القاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت عندما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن قرابة كيلو جرام.



على طريقة سارة خليفة، سقوط تشكيل عصابي أجنبي لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة



وبمواجهتها اعترفت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد تهريبها، وبإرشادها تم ضبط مصدر حصولها على المخدرات، وهم عنصران جنائيان أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين جنيه.



الإجراءات القانونية



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

