تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة مندوب تحصيل ببولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة مندوب تحصيل بنقابة المهن الموسيقية للنصب على شخص خلال افتتاح محل ببولاق الدكرور، للاستيلاء على مبلغ مالي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل، وحاول النصب على مالك المحل، للاستيلاء منه على مبلغ مالي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

تفاصيل انتحال عاطل صفة مندوب بنقابة المهن الموسيقية

البداية كانت بتلقى المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث  قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد حضور شخص مدعيا أنه مندوب تحصيل بنقابة المهن الموسيقية، لمالك محل خلال افتتاحه، وطالبه بدفع غرامة، لإقامة الافتتاح دون الحصول على التراخيص اللازمة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال صفة

وانتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.

والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه،  وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أخطر اتهام.
وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.
وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة والتي أخطرها استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.

