الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات رضا بوبو

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن سيراميكا كليوباترا بات قريبًا من التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي بين الناديين، ومن الأقرب أن ينضم بوبو إلى سيراميكا على سبيل الإعارة مع وضع بند نية الشراء، ولكن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

موعد وحكام مباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري (الثامنة بتوقيت المغرب) على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

بيراميدز بوبو محمد رضا بوبو سيراميكا كليوباترا

