نهائي أمم أفريقيا وبرشلونة وميلان، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 عديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها قمة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025، ولقاء ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة


السنغال X المغرب (النهائي) – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Max 1


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

أستون فيلا X إيفرتون – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


خيتافي X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الحزم X القادسية – الساعة 5:15 مساء على قناة Thmanyah

الرياض X التعاون – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

نيوم X الهلال – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


بارما X جنوى – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

تورينو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


ستراسبورج X ميتز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نانت X باريس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليون X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4


مواعيد مباريات الدوري الألماني


شتوتجارت X أونيون برلين – الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

