رياضة

منتخب اليد يطير إلى رواندا اليوم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو
كرة اليد، تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، إلى رواندا، اليوم الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 21 يناير الجاري.

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات هامة في دور المجموعات موعدها كالتالي:

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:30 
مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

جميع مباريات المنتخب تذاع مباشرة على قنوات أون سبورت.

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

 مؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكرم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال كاس الأمم الإفريقية منتخب كرة اليد

