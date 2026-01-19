الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

التلفزيون الإسباني يعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث خروج قطارين سريعين عن مسارهما (فيديو)

حادث قطار إسبانيا،
حادث قطار إسبانيا، فيتو
18 حجم الخط

أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي، مساء اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حادث خروج قطارين سريعين عن مسارهما في بلدة أداموز التابعة لمحافظة قرطبة الأندلسية إلى 39 قتيلًا، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا في الساعات المقبلة.

ارتفاع عدد القتلى فى حادث القطريين بدولة إسبانيا

وأضاف التلفزيون الإسباني الرسمي، أن عدد المصابين الموجودين في المستشفيات نتيجة حادث خروج قطارين سريعين عن مسارهما، يزيد على 70 مصابًا بينهم 24 في حال حرجة فيما عولج 170 آخرون وصفت إصابات بالخفيفة.


ونقل التلفزيون الرسمي، عن رئيس شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية، ألفارو فرنانديز قوله: إن "حادث القطار وقع على جزء مستقيم من السكة مزود بأنظمة أمان مفعلة، ما يجعله حادثًا غير معتاد ولا يزال من المبكر جدا تحديد أسباب خروج القطارين عن مسارهما.

شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية تستبعد الخطأ البشري

واستبعد رئيس شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية، وجود خطأ بشري تسبب في وقوع الحادث، مبينًا أن النظام المعمول به يصحح أي خطأ يرتكبه السائق.

وأوضح، إن السجلات تؤكد أن القطارين كانا يسيران بسرعة أقل من المحددة في ذلك الجزء من السكة.

 

بينما وصف وزير النقل الاسباني أوسكار بوينتي، الحادث بأنه "غريب جدًا"، مضيفا أن القطار الذي خرج عن مساره أولًا كان جديدًا نسبيًا وخضع بنجاح للفحص التقني في 15 من شهر يناير الجاري.

مصر تعزي إسبانيا فى ضحايا حادث القطار

وأعربت مصر عن صادق التعازي لحكومة وشعب مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، تضامنها الكامل مع إسبانيا فى هذا الظرف الأليم.

كما أعربت القاهرة، عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تعزي إسبانيا في ضحايا حادث القطار

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

 

 

