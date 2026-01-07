الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية: تمديد مسير قطار 926 من محطة الإسكندرية إلى سوهاج

السكك الحديدية
السكك الحديدية
18 حجم الخط
ads

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٦ امتداد مسير قطار ٩٢٦ ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة ١٣:٣٥، على أن يعود من سوهاج بقطار ٩٢٩ الساعة ١٥:٣٠ لينتهى بالقاهرة، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى ٨١و٧٢٣ (طبقا للجداول المرفقة).

وجاء ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات الجمهور إجراءات السلامة الهيئة القومية لسكك حديد مصر القومية لسكك حديد مصر
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية