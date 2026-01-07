السكك الحديدية: تمديد مسير قطار 926 من محطة الإسكندرية إلى سوهاج

18 حجم الخط

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٦ امتداد مسير قطار ٩٢٦ ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة ١٣:٣٥، على أن يعود من سوهاج بقطار ٩٢٩ الساعة ١٥:٣٠ لينتهى بالقاهرة، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى ٨١و٧٢٣ (طبقا للجداول المرفقة).

وجاء ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

