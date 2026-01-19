مصر تعزي إسبانيا في ضحايا حادث القطار

18 حجم الخط

تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق التعازي لحكومة وشعب مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

مصر تعلن تضامنها الكامل مع إسبانيا

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع إسبانيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

