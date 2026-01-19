الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

مصر تعزي إسبانيا في ضحايا حادث القطار

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى
تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق التعازي لحكومة وشعب مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

 مصر تعلن تضامنها الكامل مع إسبانيا

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع إسبانيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

