خارج الحدود

إسبانيا تحقق مع "سيدينور" لصناعة الصلب بسبب تعاملها مع شركة أسلحة إسرائيلية

 تحقق إسبانيا مع شركة "سيدينور" لصناعة الصلب بسبب تعاملها مع شركة أسلحة "إسرائيلية"، وذلك بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده تدعم  استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون انقطاع.

رئيس وزراء إسبانيا: نرفض استهداف المدنيين في غزة

وقال سانشيز في تصريحات رسمية، إن الموقف الإسباني "منسجم مع القيم الأوروبية والإنسانية التي ترفض استهداف المدنيين وتدعو إلى التهدئة المستدامة"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدًا من التصعيد".

إسبانيا تدعو لحل الدولتين كخيار عادل ودائم

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده تؤمن بأن الطريق نحو الاستقرار الإقليمي يمر عبر حل الدولتين، بحيث "تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن متبادل". 

وشدد سانشيز على أن مدريد "ستواصل دعم الجهود الدولية لاستئناف العملية السياسية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء معاناة المدنيين وتهيئة الظروف لحل سياسي شامل".

