قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا (فيديو)

قتل 10 أشخاص على الأقل في جنوب إسبانيا، إثر خروج قطارين عن سكتيهما قرب مدينة أداموز في الأندلس، بحسب ما أفاد الحرس المدني.

وأكد متحدث باسم قوات الحرس المدني لوكالة فرانس برس سقوط "عشرة قتلى".

وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة آخرين، وأن ركابا محاصرون داخل العربات.

وخرج قطار تابع لشركة "إيريو"، متجها من ملقة (جنوب إسبانيا) إلى مدريد، عن سكته قرب أداموز، "وانحرف إلى المسار المجاور" حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية "أديف".

وذكر شاهد عيان عبر قناة "تي في إي" الإسبانية الرسمية أن إحدى عربات القطار الذي انحرف أولا انقلبت بالكامل.

وقال رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو على منصة "إكس": "أرسلنا فرق طوارئ ودعما لوجستيا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة".

