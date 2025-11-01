السبت 01 نوفمبر 2025
سرقة مجوهرات ثمينة من تمثال مريم العذراء بكنيسة شهيرة في إسبانيا

تمثال مريم العذراء
تمثال مريم العذراء الوردية، فيتو

سرق مجهولون 18 قطعة من المجوهرات الثمينة من تمثال مريم العذراء الوردية الموجودة في كنيسة سانتا كروز لا ريال في مدينة غرناطة الإسبانية.


وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" بأن أخوية الوردية، التجمع الكاثوليكي المشرف على الكنيسة، أعلنت عن هذه السرقة، مؤكدة أن جميع القطع المسروقة كانت هدايا تبرع بها المصلون وليست ملكا للأخوية.

وقد أبلغت الأخوية الشرطة بالحادث، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية. 

كما كشف البيان عن وجود كاميرات مراقبة في مكان السرقة، وأن السلطات تقوم بتحليل مقاطع الفيديو المسجلة.

يذكر أن كنيسة سانتا كروز لا ريال تعرضت للسرقة نحو 20 مرة سابقا، ثلاث منها استهدفت أخوية الوردية تحديدًا.

 وتعمل الشرطة حاليا على فحص البصمات التي عثر عليها في مصلى الأخوية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الزوار المشتبه بهم.

