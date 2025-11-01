سرقة مجوهرات ثمينة من تمثال مريم العذراء بكنيسة شهيرة في إسبانيا

سرق مجهولون 18 قطعة من المجوهرات الثمينة من تمثال مريم العذراء الوردية الموجودة في كنيسة سانتا كروز لا ريال في مدينة غرناطة الإسبانية.



وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" بأن أخوية الوردية، التجمع الكاثوليكي المشرف على الكنيسة، أعلنت عن هذه السرقة، مؤكدة أن جميع القطع المسروقة كانت هدايا تبرع بها المصلون وليست ملكا للأخوية.

وقد أبلغت الأخوية الشرطة بالحادث، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية.

كما كشف البيان عن وجود كاميرات مراقبة في مكان السرقة، وأن السلطات تقوم بتحليل مقاطع الفيديو المسجلة.

El Presidente y la Junta de Gobierno queremos expresar nuestra más profunda repulsa ante el lamentable robo de las joyas de Nuestra Señora del Rosario.

Este acto delictivo no solo atenta contra el patrimonio material que hemos custodiado con tanto cariño los cofrades y devotos pic.twitter.com/Jytz88jTCS — Federación de Cofradías de Granada (@Fedcofrgr) October 28, 2025

يذكر أن كنيسة سانتا كروز لا ريال تعرضت للسرقة نحو 20 مرة سابقا، ثلاث منها استهدفت أخوية الوردية تحديدًا.

وتعمل الشرطة حاليا على فحص البصمات التي عثر عليها في مصلى الأخوية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الزوار المشتبه بهم.

