بعد حبسهم ساعات، إنقاذ 390 شخصا داخل قطار في إسبانيا خلال انقطاع الكهرباء (فيديو)

أدى انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب إسبانيا إلى شلل البلاد لمدة 10 ساعات تقريبًا، وكان قطاع النقل، وخاصة السكك الحديدية، أحد القطاعات الأكثر تضررًا، وأدت إلى توقف القطارات واحتجاز مئات الأشخاص بداخلها.

إنقاذ 390 شخصًا يسافرون بالقطار من مدريد بين مدينتي بيكانيا وسيريفيلا

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الحرس المدني الإسباني أنقذ 390 شخصًا يسافرون بالقطار من مدريد بين مدينتي بيكانيا وسيريفيلا عندما تعطلت وسيلة نقلهم في منطقة يصعب الوصول إليها، وفقًا لقيادة الحرس المدني في فالنسيا.

وكانت الساعة 4:30 مساءً، واضطر الركاب إلى قضاء أربع ساعات ونصف داخل القطار، حتى وصل رجال الحرس المدني للإنقاذ في الساعة التاسعة مساء، بفضل خط الحبال الذي وضعوه لتسهيل النزول، تمكنوا من إخراج الجميع سالمين. وبعد النزول، تم نشر حافلات الطوارئ الطبية لنقلهم إلى محطة خواكين سورولا.

حالة الطوارئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي

وكانت سبع مناطق من المناطق الإحدى عشر التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي يحكمها حزب الشعب أعلنت حالة الطوارئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي: "نحن نواجه حالة طوارئ وطنية، ويجب أن نستجيب وفقًا لذلك".

واضطر عناصر الحرس المدني الإسباني، الإثنين، إلى مساعدة ما مجموعه 13 ألف راكب تأثروا بحوادث في القطارات التي كانوا يسافرون على متنها أثناء انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء إسبانيا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبالإضافة إلى التدخل في فالنسيا، تشمل الإجراءات الجديرة بالملاحظة الأخرى إنقاذ 200 راكب من قطار مدريد - إشبيلية إيريو، الذي توقف بالقرب من بلدة ميساس دي جوادالورا في قرطبة، حيث وزع الضباط زجاجات المياه والطعام.

عادت شبكة السكك الحديدية إلى نصف طاقتها بعد انقطاع التيار الكهربائي: هذه هي الاتصالات التي أعيد إنشاؤها وتلك التي لم يتم إنشاؤها.

كما قدمت المساعدة لقطار توقف بالقرب من بيمبيبري (ليون) وعلى متنه 280 شخصًا تم إجلاؤهم في سيارات الإسعاف بدعم من بعض دوريات أمن المواطنين.

آلاف من ركاب القطارات السريعة يتأثرون بانقطاع الكهرباء في إسبانيا

وبسبب حالة عدم اليقين المستمرة، عززت قوات الأمن أمس الاثنين خلال الانقطاع الكهربائي، بوجود دورياتها في جميع أنحاء إسبانيا، مع 15 ألف ضابط من الحرس المدني ومجموعة المرور، و15 ألف ضابط آخرين من أمن المواطنين من الشرطة الوطنية، كل ذلك كإجراء وقائي ردًا على انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا.

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