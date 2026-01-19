الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء لتحقيق أرباح مالية بأكتوبر.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، مع التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الضبط والتحريات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وتبين أن لها معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

