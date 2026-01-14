العمدة علاء قدري عضوا بلجنة الزراعة والري في مجلس النواب

18 حجم الخط

انضم العمدة علاء علي قدري عبدالموجود، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرمواس، إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالمجلس، وذلك في أول تجربة برلمانية يخوضها تحت القبة.

وأسفر تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والري عن اختيار السيد القصير رئيسا للجنة، وفريد محمد فريد واصل وكيلا، وصقر عبدالفتاح صقر موسى صقر وكيلا، وحسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة) أمين سر.

وفي أول تصريحات له عقب انضمامه إلى اللجنة أكد العمدة علاء قدري أنه سيسعى إلى حل العديد من المشاكل التي تواجه الفلاحين وعلى رأسها نقص الأسمدة في بعض المناطق، وارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون داعم قوي للمزارعين، وستكون حلقة وصل بينهم وبين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح قدري أن البرلمان الجديد سيكون عند مستوى طموحات الشارع المصري، وسيعمل على تنفيذ أجندة تشريعية تنحاز للمواطن، وسيكون منحازا لكل القضايا الوطنية التي تهم الناس في مصر.

