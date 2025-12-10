الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من القمح على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

شهد طريق الإسماعيلية، القاهرة الصحراوي في نطاق منطقة المستقبل حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالغلال، ما أسفر عن إصابة شخصين وارتباك في حركة المرور قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إعادة الوضع إلى طبيعته.

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأطنان من القمح والغلال مما أسفر عن تعطيل حركة المرور وإصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب.   

 

السبب وراء وقوع الحادث 

وتبين أن الحادث وقع بعدما حاول قائد السيارة النقل الثقيل، تفادي سيارة سوزوكي انحرفت أمامه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة الثقيلة وانقلابها جانب الطريق، وتناثر كميات كبيرة من القمح على الأسفلت. 

إصابة السائق ومعاونه في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة النقل ومعاونه بإصابات طفيفة، وتم نقلهما لتلقي الإسعافات اللازمة. 

على الفور، انتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المنطقة ورفع الغلال المتناثرة وإبعاد السيارة المنقلبة، وتم إعادة فتح الطريق بالكامل بعد إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه سبب الحادث.

