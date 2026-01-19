زراعة الإسماعيلية تبحث زيادة إنتاجية المحاصيل السكرية

18 حجم الخط

استقبلت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة ورئيس اللجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية، وفدًا من مهندسي إحدى الشركات الكبرى العاملة في صناعة السكر.

مناقشة سبل تعزيز التعاون

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ومتابعة المشكلات الزراعية ميدانيًا، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل السكرية، والإسهامات الفنية والإرشادية التي تقدمها الشركة للمزارعين.

تسهيل توفير المبيدات

كما تم الاتفاق على تسهيل توفير المبيدات اللازمة، ومتابعة المشكلات المرتبطة بالأمراض النباتية، مع الدفع بالباحثين والمتخصصين للعمل ميدانيًا على أرض الواقع، بهدف التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المزارعين وتحقيق أفضل معدلات إنتاجية.

وشهد اللقاء المهندس شريف العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، والمهندسة رجاء صالح مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس خالد عبد الرحمن مقرر اللجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لدعم المحاصيل السكرية.

وعلى صعيد أخر قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن موسم جمع محصول بنجر السكر تم افتتاحه بنجاح، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، وهو ما يعكس قوة المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلي.

لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد العوضي وكيل المجلس.

وأوضح الوزير أن سياسة الاستيراد والتصدير تتم وفق توازن دقيق يحقق المنافسة العادلة دون الإضرار بالمنتج المحلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق.

الاستقرار السعري

وأضاف أن أسعار السكر في السوق المحلي تتراوح حاليًا بين 24 و28 جنيهًا للكيلو، بعد أن شهدت فترات سابقة ارتفاعات تجاوزت هذه المستويات بكثير، معتبرًا أن هذا الاستقرار السعري يمثل مؤشرًا إيجابيًا وسعادة حقيقية للحكومة والمواطنين.

