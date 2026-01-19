إزالة 106 مكامير فحم بنطاق الحفير والأمل في الدقهلية

18 حجم الخط

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس اليوم الإثنين، حملة مكبرة بالتعاون مع جهاز البيئة ومركز شرطة الستاموني وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتنفيذ 53 قرار إزالة لـ 106 من مكامير الفحم الخشبية بناحية قرية 33 بصار بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل، تحت إشراف أيمن عبد الحكيم نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس.

تنفيذ 53 قرار إزالة لـ 106 من مكامير الفحم الخشبية

وذلك في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء واللواء طارق مرزوق مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة تبعا خلال موجات الإزالة المتعددة، وبناء على تعليمات المحاسبة غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من رئاسة المركز تبعا خلال موجات الإزالة.

وقد أكدت المحاسبة رئيس المركز علي إستمرار تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من رئاسة المركز تبعا خلال موجات الإزالة المقرره ولن يسمح ببقاء اي صوره من صور التعدي،

إزالة المكامير يعود بالنفع

كما أكدت علي تنفيذ قرار إزالة المكامير يعود بالنفع بعدة جوانب أهمها الحفاظ علي صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية.

العمل يسير علي قدم وساق من اجل حصر كافة التعديات

وفي سياق آخر متصل أشارت إلى أن العمل يسير علي قدم وساق من اجل حصر كافة التعديات على الاراضي الزراعيه والمجاري المائية والري والصرف وتنفيذها بصورة فورية،

الدولة تبذل قصارى جهدها لمنع العشوائيات بكافة صورها

كما أشارت إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل منع العشوائيات بكافة صورها، وذلك بوجود طارق عز رئيس الوحدة المحلية بالحفير والأمل، وعبد العزيز شمس مدير إدارة البيئة برئاسة المركز

