الهيئة القومية للسكك الحديدية تنشر مواعيد قطارات خط المنصورة – بلقاس

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقريرًا مفصّلًا يوضح مواعيد تشغيل قطارات خط المنصورة – بلقاس.

وجاءت المواعيد كالتالي:

قطار 432 – 433 «تحيا مصر»: ينطلق من محطة المنصورة الساعة 5:25 صباحًا، ويتوقف في محطة سماد طلخا عند الساعة 5:28 صباحًا، قبل أن يستأنف رحلته في الساعة 5:29 صباحًا، ليصل إلى محطة ميت عنتر الساعة 5:33 صباحًا ويتوقف عندها في الساعة 5:34 صباحًا.

 

الاستعداد الكامل للقطارات

وشددت تعليمات  رئاسة الهيئة  القومية للسكك الحديد على قطاع الصيانة والدعم الفني بالاستعداد الكامل للقطارات في الذهاب والعودة، ومراجعة كافة أجراء التشغيل وعلى إدارة التسويق والمبيعات التأكد من تطهير العربات قبل كل رحلة،  مع توفير الحراسة اللازمة طوال فترة تواجدها بالمحطات.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على تقديم افضل خدمات للركاب ومستخدمو القطارات على كافة الخطوط مع العمل على زيادة الرحلات بما يضمن تقليل الزحام بالقطارات ويضمن تقديم افضل خدمة لـ المسافرين على مدار الساعة. 

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على كافة خطوط الهيئة من خلال محطط كامل لرفع مستوى العربات الخاصة بالقطارات ورفع مستوى المحطات والخدمات المقدمة ل الركاب من خلال عدد من الخدمات المتنوعة سواء خدمات كبار السن أو خدمات نقل الركاب أو من خلال تنوع الخدمات المقدمة.

وعلى مستوى تنوع الخدمات تعمل السكك الحديد على توفير عددا من خدمات القطارات المكيفة والتى كانت تقتصر فى الاوقات السابقة على الدرجات الاولى والثانية.

