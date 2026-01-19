لجنة انتخابات الوفد: عملية الإقتراع تحت إشراف قضائي كامل

الإثنين 19 يناير 2026
تجري انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير الجاري، وستكون عملية الاقتراع ستتم إلكترونيًا، كما ستجرى العملية الانتخابية بالكامل تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو إدارات الحزب الإدارية والتنظيمية.

وذلك بالاستعانة بالمستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم من موظفي الهيئة، وسيتم الاقتراع من خلال اختيار أحد المرشحين عبر شاشة أمام القاضي، حيث يتم التصويت فورًا. 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.
وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

