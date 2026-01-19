18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة الجديد الجاري بسوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، الذي يأتي بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لبدء التشغيل وإنتاج الخبز، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز والجودة العالية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة بسوق الجملة

وأوضح محافظ الدقهلية أن حصة المخبز اليومية ستكون 60 شيكارة دقيق، لإنتاج 39600 رغيف يوميا وأن المخبز يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وأنه سيتم فتح منافذ لبيع الخبز بالمعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة وبـ السوق الحضاري بطلخا للتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم.

الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز، بما يضمن توفير رغيف الخبز لجميع المواطنين على مدار 12 ساعة.

