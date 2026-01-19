وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة معالجة الناصرية الجديدة

18 حجم الخط

في ختام جولته اليوم، افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، محطة الناصرية الجديدة لمعالجة الصرف الصحى، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 7000 م³/يوم، وتخدم نحو ٦٣ ألف نسمة بقرى "الأربعين وحجاجة وكرم ورزوق وتفتيش السرو".



وأشار وزير الإسكان والمرافق إلى أن محطة معالجة الناصرية الجديدة تُعد من المشروعات الحيوية التي تواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مضيفا أن المحطة ستُسهم في الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.



وأكد وزير الإسكان أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاعي المياه والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يواكب الزيادة السكانية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المحطة ونواتج المعالجة بجانب الصيانة والمتابعة الدورية لمختلف المكونات للحفاظ عليها.

كشف المهندس شريف الشربيني، عن تفاصيل عمل محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.



وأوضح أن المحطة بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم على مساحة 22 فدانا، والإجراءات المتخذة لانتظام خدمة مياه الشرب، ومنها البدء في تنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1 كم إضافي بالبحر مما يقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ.



كما شملت الحلول التي تم تنفيذها إقامة خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10 آلاف م3، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه.



بالإضافة إلى الحلول العاجلة للتعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة، ومنها إجراءات تنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).

ثم تابع الوزير والمحافظ الموقف الحالي لتأمين احتياجات المدينة من المياه، واطمأنا على جودة المياه المنتجة، حيث تمت الإشارة إلى تحليل المياه المنتجة بشكل دوري وأنه يتم أخذ عينات عشوائية بشكل مستمر خلال الشهر من قِبل وزارة الصحة والسكان للتأكد من صلاحية المياه ومطابقتها للمواصفات.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية المعمل الملحق بالمحطة واطمأنا على سلامة عينات المياه المنتجة وتسجيل نتائج العينات، حيث تم الاطلاع على كافة النتائج التي تم تسجيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.