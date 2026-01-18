الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماييلي يتلقى عرضًا من الوحدة الإماراتي

ماييلي، فيتو
ماييلي، فيتو
18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بيراميدز، أن اللاعب الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، تلقى عرضًا من نادي الوحدة الإماراتي، وذلك في ظل تأخر اللاعب في تجديد تعاقده مع نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

 

ماييلي يتلقى عرضًا من الوحدة الإماراتي

وأضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أصبح أقرب للرحيل عن نادي بيراميدز خلال فترة المقبلة.

موعد وحكام مباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري (الثامنة بتوقيت المغرب) على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماييلي فيستون ماييلي بيراميدز نادي الوحدة الاماراتي مباراة نهضة بركان وبيراميدز

مواد متعلقة

الجونة يفوز على مودرن سبورت بثنائية في كأس عاصمة مصر

استقبال خاص للزمراوي وصوافطة خلال مران المصري اليوم (صور)

تشيلسي يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

الكاف يخطر المصري بطاقم تحكيم مباراة الزمالك في الكونفيدرالية

من القلعة الحمراء إلى النسور الخضر، صالح سليم يزين بوستر تقديم مصطفى العش (فيديو وصور)

المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

كاف يحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

بعد تجديد ندب المستشار أحمد مناع، مهام أمين عام مجلس النواب

الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تامر حسني يواصل نشاطه الفني ويتألق في حفل دبي (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

خالد الغندور ينشر فيديو لاحتفال العاملين بمنزل أيمن يونس بهزيمة منتخب مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

الجيش السوري يهاجم النقاط العسكرية التابعة لـ"قسد" بريف دير الزور

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

انخفاض عباد الشمس و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

السلفات يعوض انخفاض أمس بزيادة مضاعفة، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية