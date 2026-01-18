18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بيراميدز، أن اللاعب الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، تلقى عرضًا من نادي الوحدة الإماراتي، وذلك في ظل تأخر اللاعب في تجديد تعاقده مع نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

ماييلي يتلقى عرضًا من الوحدة الإماراتي

وأضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أصبح أقرب للرحيل عن نادي بيراميدز خلال فترة المقبلة.

موعد وحكام مباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري (الثامنة بتوقيت المغرب) على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.