بعد بكائه أثناء تكريمه بجائزة جوي أووردز، علاء مبارك يوجه رسالة مؤثرة لفاروق حسني

جائزة فاروق حسني، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة مؤثرة لوزير الثقافة السابق فاروق حسني، وذلك لتأثره وبكائه عند إعلان فوزه بجائزة الإنجاز مدى الحياة "جوى أووردز JoyAwards"، والتي سلمها له رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

بكاء فاروق حسني لحظة تسلمه لجائزة جوى أووردز، فيتو

علاء مبارك يوجه رسالة مؤثرة لفاروق حسني

وأكد علاء مبارك، في رسالته المؤثرة، التي وجهها لوزير الثفاقة السابق فاروق حسني، أن الجائزة التي حصل عليها فاروق حسني حصل عليها عن استحقاق وجدارة، ووصفها بأنها جائزة لفنان وإنسان "جميل".



وقال علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، في الرسالة التي وجهها لفاروق حسني، بعدما ظهر متأثرًا ويبكي لحظة حصوله على الجائزة: "ألف مبروك على هذا التكريم".

وتابع علاء مبارك رسالته لفاروق حسني فقال: "جائزة عن جدارة واستحقاق؛ جائزة الإنجاز مدى الحياة تمنح إلى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة المصري الأسبق، جائزة جميلة لفنان وإنسان جميل مع كل الاحترام والتقدير".

تأثر فاروق حسني وبكاؤه عند تسلمه جائزة جوي أووردز

الجدير بالذكر أن وزير الثقافة السابق فاروق حسني، بدا عليه التأثر وبكى عندما تم الإعلان عن فوزه وتكريمه بجائزة"إنجاز العمر"، في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي أقيم أمس السبت، في مدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، بحضور مجموعة من ألمع النجوم حول العالم.

جائزة الإنجاز مدى الحياة وتأثر الوزير السابق فاروق حسني

Former Minister Farouk Hosny after receiving the lifetime achievement award #JoyAwards #RiyadhSeason #جوي_اووردز #موسم_الرياض pic.twitter.com/U3O42t7L4h — Joy Awards (@JoyAwards) January 17, 2026

وقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتسليم الجائزة للوزير الفنان فاروق حسني، وقال: "أول مرة يسافر من 5 سنوات وجائزة إنجاز العمر تتشرف بيه"، وغلب البكاء فاروق حسني، في لحظة مؤثرة، ما دفع تركي آل الشيخ لتقبيل رأسه أمام الحضور.

وحضر حفل "جوى أووردز" عددا من الفنانيين المصريين والغرب، ومنهم (يسرا، وحسن الرداد، ومي عمر، وهنا الزاهد، ولشرى، ونادية الجندي، وفيفي عبده، وإيمان العاصي، وهاني رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع، ونجم بوليوود شاروخان، والفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، والفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، والنجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام)، وآخرون.

