الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل تمويل السيارة نصف النقل في البنك الزراعي

البنك الزراعي، فيتو
البنك الزراعي، فيتو
18 حجم الخط

يستفسر كثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل شراء سيارة نصف نقل.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن تمويل شراء سيارة نصف نقل وميني فان ونقل الركاب للأفراد من خلال الوكلاء المتعاقد معهم أو موزعيهم المعتمدين.
ويمنح البنك للعميل  تمويل لأصحاب الأعمال الحرة من الأفراد الطبيعيين.
سن العميل لا يتجاوز 65 عام مع نهاية عمر التمويل.
نسبة التمويل كحد أقصى 75% ومقدم السيارة 25%.
مبلغ التمويل يصل الى 1,200,000 جم كحد أقصى للسيارات النقل.
مبلغ التمويل يصل الى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات ربع النقل.
مبلغ التمويل يصل الى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات الميكروباص.
مبلغ التمويل يصل الى 400,000 جم كحد أقصى للسيارات الميني فان.
مدة التمويل تصل الى 6 سنوات مع وجود شهر سماح في بداية التمويل
سعر العائد 28% متناقص.


الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
صورة رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية
شهادة المعاملة العسكرية لمن هم دون سن 35 عامًا.
ايصال مرافق حديث لا يمر علية 3 أشهر.
بالنسبة للمنشأة الفردية يجب تقديم سجل تجاري حديث لا يتعدى 3 أشهر وعلى ان يكون مر سنة على مزاولة النشاط.
ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الزراعي الرقم القومي الميكروباص بطاقة الرقم القومى الميني فان تمويل السيارة رخصة قيادة مهنية سيارات الميني فان سيارات الميكروباص سيارة النقل
ads

الأكثر قراءة

ركبهم على العجلة، فيديو جديد يوثق لحظة استدراج المتهم لأطفال المنوفية الـ 3 قبل قتلهم

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

للمراهقات، نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

مستشار رئيس وزراء الصين: معرض الآثار المصرية بشنغهاي لم يستوعب عدد الزوار والمتحف الكبير عمل "مبدع"

تضحك بدون سبب وتترنح أثناء الكلمة، نانسي بيلوسي "سكرانة" في حفل تأبين (فيديو)

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

تنفس صناعي وجفاف حاد، تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير زكي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية