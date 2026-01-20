تفاصيل تمويل السيارة نصف النقل في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يستفسر كثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل شراء سيارة نصف نقل.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن تمويل شراء سيارة نصف نقل وميني فان ونقل الركاب للأفراد من خلال الوكلاء المتعاقد معهم أو موزعيهم المعتمدين.

ويمنح البنك للعميل تمويل لأصحاب الأعمال الحرة من الأفراد الطبيعيين.

سن العميل لا يتجاوز 65 عام مع نهاية عمر التمويل.

نسبة التمويل كحد أقصى 75% ومقدم السيارة 25%.

مبلغ التمويل يصل الى 1,200,000 جم كحد أقصى للسيارات النقل.

مبلغ التمويل يصل الى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات ربع النقل.

مبلغ التمويل يصل الى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات الميكروباص.

مبلغ التمويل يصل الى 400,000 جم كحد أقصى للسيارات الميني فان.

مدة التمويل تصل الى 6 سنوات مع وجود شهر سماح في بداية التمويل

سعر العائد 28% متناقص.



الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

صورة رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية

شهادة المعاملة العسكرية لمن هم دون سن 35 عامًا.

ايصال مرافق حديث لا يمر علية 3 أشهر.

بالنسبة للمنشأة الفردية يجب تقديم سجل تجاري حديث لا يتعدى 3 أشهر وعلى ان يكون مر سنة على مزاولة النشاط.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

