زحام شديد أثناء التصويت، المحامون يشاركون في انتخابات النقابة بالإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من نادي نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، لتغطية فاعليات انتخابات النقابة المحامين بالإسماعيلية، والتي تشهد إقبالا كثيفا منذ أن فتحت اللجان أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم.

الانتهاء من الاستعداد للانتخابات

وكانت فرعية المحامين بالإسماعيلية، انهت كافة استعداداتها أمس الجمعة لاستقبال جموع المحامين الذين حرصوا على المشاركة في عمليات التصويت منذ أن فتحت اللجان أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا.

جانب من انتخابات نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، فيتو

جانب من انتخابات نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، فيتو

اجراء عملية التصويت وسط إجراءات أمنية

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية وتنظيم مشددة، وتتمتع الانتخابات هذه الدورة بوجود عدد كبير من المرشحين حيث تقدم للترشح 42 مرشحا لعضوية مجلس النقابة و6 مرشحين تحت السن، منهم 4 مرشحين على مجلس النقيب، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 4080.

جانب من انتخابات نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، فيتو

جانب من انتخابات نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، فيتو

جانب من انتخابات نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، فيتو

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر بيانًا بشأن ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية للنقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية وحسن سير الانتخابات.

كما أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لمجلس النقابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إجراء الانتخابات في ظل الحياد والشفافية والنزاهة، ومحاولة تذليل كافة المشكلات والعقبات.

وقرر مجلس النقابة بعد التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الأولى، والمقرر لها السبت ١٧ يناير.

أولًا: التصويت

1- إجراء العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية المحامين، وأفنية بعض المحاكم، حسب الجداول المعدة لذلك، وفقًا لكل نقابة فرعية.

2- تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب.

3- يتم تسجيل أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت في اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب في الكشوف المخصصة لذلك بعد التأكد من شخصيته بالمستندات الرسمية الآتية:

– كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين ساري، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز سفر مميكن ساري، أو رخصة قيادة سارية، أو رخصة سلاح.

4- يُمنع منعًا باتًا إجراء الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

5- يُمنع منعًا باتًا تواجد المحامين المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع، وقد يترتب على المخالفة اتخاذ الإجراء اللازم.

