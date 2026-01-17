استقبال حافل للسير ألكيس فيرجسون لحضور مباراة مانشستر يونايتد ومان سيتي

18 حجم الخط

ديربي مانشستر، حرص المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير ألكيس فيرجسون، على حضور مباراة فريقه السابق أمام مان سيتي، والتي تقام حاليا في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستقبال السير ألكيس فيرجسون بعد وصوله لملعب أولد ترافورد الذي يستضيف اللقاء.

سيد المستديره وتاريخ التدريب الاول ومرجع الجميع



pic.twitter.com/z5bwTROfuO — مانشستر يونايتدTM (@4MUAR) January 17, 2026

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ألياني، ناثان آكي، خوسوناف، لويس.

الوسط: رودري، أنطوان سيمينيو، فيل فودين، دوكو، برناردو سيلفا.

الهجوم: هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: سين لامينيز.

الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز، بارتيك دروجو.

الهجوم: مبومبو.

ويأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون.

فيما تعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب مايكل كلاريك مع مانشستر يونايتد بعد تعيينه بشكل مؤقت في منصبه خلفًا لـ روبن أموريم.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 32 نقطة ويحتل المركز السابع.

أرقام ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في جميع المسابقات

عدد المباريات: 187 مباراة

فوز مانشستر سيتي: 60 مباراة

فوز مانشستر يونايتد: 75 مباراة

التعادل: 52 مباراة

أهداف مانشستر سيتي: 270 هدفا

أهداف مانشستر يونايتد: 262 هدفا

