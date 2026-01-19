الإثنين 19 يناير 2026
اقتصاد

انحف هاتف بشاشة ثلاثية الأبعاد، مواصفات TECNO SPARK Slim بعد إطلاقه رسميا

أطلقت تكنو  TECNO، رسميا الهاتف الجديد SPARK Slim الذي يُعد أنحف هاتف ذكي بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد في العالم بسُمك لا يتجاوز 5.93 مم وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف تكنو الجديد.

مواصفات الهاتف الجديد 

يأتي هاتف TECNO مع  بطارية عالية السعة بسعة 5160 مللي أمبير وهيكل فائق النحافة حاصل على اعتمادات المتانة بمعايير صناعية عسكرية، مع غطاء خلفي مصنوع من ألياف زجاجية بمعايير صناعات الطيران، وانحناءات ثلاثية الأبعاد مع  تصميم Mood Light تفاعلي 

يأتي الهاتف مع تقنية Honeycomb Space Stacking  من TECNO، حيث  أعاد SPARK Slim تنظيم مكوناته الداخلية لتحسين استغلال المساحة بنسبة 12%، دون التأثير على الأداء أو عمر البطارية ويضم الهاتف بطارية ليثيوم كوبالت عالية الكثافة بسعة 5160 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط والشحن العكسي بقدرة 10 واط وتقنية Bypass Charging.

مقاومة الماء والغبار

كيفية تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

يعمل SPARK Slim بمعالج MediaTek Helio G200 الجديد، مع اعتماد TÜV لضمان سلاسة الأداء حتى خمس سنوات من الاستخدام،كما يضم نظام تبريد متطور يضمن ثبات الأداء أثناء الشحن أو الاستخدام المكثف مع  غطاء خلفي من ألياف زجاجية متطورة، وشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، مع مقاومة الغبار والماء بمعيار IP64 ويأتى هاتف  SPARK Slim بلونين Slim White وCool Black، بوزن  يبلغ حوالي 156 جرامًا.

