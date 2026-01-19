الحد الأدنى للحصول على قرض المعاشات من بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لقيمة المعاش ضمن خدمات قرض المعاشات في البنك.

وكشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لقيمة المعاش وهو 1000 جنيه.

فيما يبحث الكثيرون عن الحد الأقصى لعمر المقترض.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن من ضمن الشروط الأساسية أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض.

كما تشمل قائمة شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جنيه

الحد الأقصى لقيمة قرض المعاش الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون ج م للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جنيه الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا).

معدل العائد: متناقصة

ومن جانب آخر يبحث عملاء بنك القاهرة عن مدى تطبيق مصروفات وعمولات على خدمات التحويلات بعد فترة من التوقف.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي).

وأشار مسئولو بنك القاهرة إلى أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 ج م، والحد الأقصى 20 ج م.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000ج م: الحد الأقصى 100 جم.

