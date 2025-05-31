والله ما أنصفناهم!.. وقف معاشات كبار السن يثير جدلًا..و”التأمينات الاجتماعية” ترد: تحديث البيانات يتم لأصحاب المعاشات ويمكن عمل زيارة منزلية

أثار قطع معاش عدد من كبار السن، ومن بينهم الفنان الكبير: عبد الرحمن أبو زهرة “91 عامًا” جدلًا واسعًا؛ خاصة انها لم تكن الحالة الأولى من نوعها، فقد سبقتها حالات مشابهة واستغاثات متكررة، وردد البعض بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقوم بإيقاف معاشات من تجاوز عمرهم 90 عامًا، بهدف التأكد من وجودهم على قيد الحياة، من خلال الحضور، أو عن طريق زيارة موظف من الهيئة لمنزله.

نفى مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ما تردد حول قيام الهيئة بإيقاف معاشات من تجاوز عمرهم 90 عامًا، ومن بينهم الفنان القدير، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ “ فيتو” أن أسباب إيقاف معاش الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة تم تداركها فورا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.

وشدد على أن الهيئة القومية للتأمينات تعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة موضحًا أن تلك الحالات لم تحدث وأن عملية صرف المعاشات تتم لأصحابها دون انقطاع.

ونوه إلى أن عملية تحديث بيانات المستحقين للمعاش تتم بشكل مستمر دون توقف المعاشات عن أصحابها مؤكدًا أن عملية تحديث البيانات تتم لأصحاب المعاشات ويمكن لأحد الأقارب أن يطلب من المكتب زيارة منزلية لإجراء أى تحديث خاص بصاحب المعاش.

وأشار إلى أن عملية صرف المعاشات تتم لأصحابها دون أى انقطاع، ويمكن لأحد الأقارب أن يقوم بصرفه بعد تقديم طلب للهيئة، إذا لم يتمكن صاحب المعاش من الصرف، كما أن عملية صرف المعاش أصبحت سهلة، ويستطيع الجميع الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن الحالات التى يتطلب تحديثها فى ملفات أصحاب المعاشات تتعلق ببيانات ملف تحتاج إلى تحديث، أو وجود بيان ناقص، ولا توجد بيانات بعينها تستوجب التحديث.

واستكمل المصدر: “كل ملف له خصوصيته”، موضحًا أن عدد الملفات التى يتطلب تحديثها قليل جدًا، ويمكن إرسال مندوب للحالة فى حال عدم قدرتها على الحضور، موضحًا أن المندوب يقوم بالتحديث اللازم.

وأفاد المصدر بأن من لا يستطيع الذهاب إلى التأمينات الاجتماعية لتحديث بياناته بسبب ظروف صحية، يمكنه استدعاء مندوب من خلال أحد أقاربه، كما يمكن لأحد الأقارب طلب زيارة منزلية من المكتب لإجراء أى تحديث، وأكد أن من ضمن الحالات التى يتطلب فيها تحديث البيانات: رقم قومي، جهة صرف المعاش، بالإضافة إلى أسباب أخرى مختلفة.

وعن الحالات التى يتم فيها وقف المعاش، أكد المصدر أنه وفقًا للقانون، يتم قطع المعاش فى عدد من الحالات التى تتعلق بوضع المستحق وليس صاحب المعاش الأصلي، ومنها وفاة المستحق حيث إنه بمجرد وفاة المستفيد من المعاش، يتم وقف صرفه نهائيًا وكذلك زواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت حيث إن الزواج يعد سببًا لوقف المعاش عن هؤلاء الفئات، ويقطع فور تحقق هذا الشرط.

ومن ضمن حالات وقف صرف المعاش بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع وجود استثناءات تشمل العاجز عن الكسب حيث يستمر صرف المعاش له حتى زوال حالة العجز، وكذلك الطالب يستمر صرف المعاش له حتى التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه 26 عامًا، أيهما أقرب، كما أن الحاصل على مؤهل نهائى يستمر الصرف حتى التحاقه بعمل أو بلوغه 26 عامًا (لخريجى الجامعات) أو 24 عامًا (للحاصلين على مؤهلات أقل).

ومن ضمن أسباب وقف صرف المعاش استحقاق معاش آخر له أولوية وذلك إذا ثبت أن المستحق قد أصبح له معاش آخر يحق له صرفه بموجب أحكام المادة 102 أو 104 من القانون، وبذلك يتم وقف المعاش الأول.

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