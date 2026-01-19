الإثنين 19 يناير 2026
اقتصاد

هل تتيح ماكينات بنك مصر الإيداع في الحساب الدولاري؟

بطاقات بنك مصر
بطاقات بنك مصر
18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية الايداع الدولاري عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه فعليا ضمن خدمات ماكينات الصراف الآلي يمكن للعملاء إيداع في الحساب الدولاري. 

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة منها استخدام  ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتوفر ماكينات الصراف الالي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو  6 آلاف ماكينة صراف ألي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة ابرز خدمات ماكينات الصراف الالي من بنك مصر مايلي:

بطاقات بنك مصر 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج  مصر  على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكتروني لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.

وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

