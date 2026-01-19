هل يمكن إرسال الحوالات بغير عملة الحساب في البنك الأهلي؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية إرسال الحوالات بغير عملة الحساب.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه يتعين إرسال الحوالة بنفس عملة الحساب، ويمكن إضافة الحوالة لحساب العميل، وفي حالة وجود طلب تعليمات مستديمة بتغيير الحوالة لنفس عملة الحساب.

وفي سياق متصل يستفسر العديد من عملاء البنك الأهلي عن إمكانية إضافة الحوالات لحظيا من الخارج.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه قام مؤخرًا بإطلاق خدمة الإضافة اللحظية للحوالات الإلكترونية الواردة بالجنيه المصري لأي حساب بنكي/ بطاقة بنكية/ محفظة هاتف في مصر).

ويبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خدمات الأهلي فون كاش وكل ما يخص المزايا فيها.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أنه من خلال خدمة الأهلي فون كاش يمكن للعملاء سداد فواتير التليفون الأرضي والموبايل وبعض خدمات فوري زي شحن الرصيد – تبرعات - حجز تذاكر طيران - اشتراكات النوادي وخدمات أخرى متنوعة.

وتشمل قائمة المزايا:

- التحويل ما بين حسابات الموبايل بالعملة المحلية فقط.

-شحن رصيد المحفظة مباشرة من خلال التطبيق عن طريق ربط بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان–الخصم المباشر–المدفوعة مقدمًا–المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري بمحفظة الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فرع للبنك أو من خلال أي منفذ بيع فوري.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجاتك.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

-حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

-التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

-سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

-أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

-إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

-الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

-تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

