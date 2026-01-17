السبت 17 يناير 2026
كل ما تريد معرفته عن خدمات الأهلي واتساب

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري
يتساءل العديد من  عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي واتساب.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنها خدمة يمكن من خلالها للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري المختلفة.
تشمل قائمة الخدمات على الأهلي واتساب ما يلي:
- أقرب فرع/ ماكينة صراف آلي ATM
- الخدمات الإلكترونية
- البطاقات الائتمانية
- القروض
- الحسابات والأوعية الادخارية
- أسعار العملات
- خدمات التجار
- الأهلي بوينتس والعروض
- الخدمات الذاتية:

ويمكن للعملاء التعرف أكثر عن الخدمة من خلال تفعيل  الـ QR Code من خلال الرابط التالي:

 

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة  الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

 

المحافظ الإلكترونية 

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

 

محفظة البنك الأهلي 

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري



مزايا محفظة البنك الأهلي 

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.
• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارًا من سن 16 سنة.
• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.

• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوانٍ معدودة وبطريقة آمنة جدًا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران - المرور - اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

