إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

أزمة سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن آخر تطورات الموقف في سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن حجم التدفق المار من السد غير منتظم، مشيرًا إلى أن التدفقات تراجعت طوال الفترة السابقة وحتى اليوم، وكان أقل تسجيل في المنسوب يوم 14 يناير الجاري، وفق قراءات المناسيب بالقرب من الحدود السودانية.

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن منسوب بحيرة سد النهضة يشهد تراجعًا نوعيًا، موضحًا أن إيراد نهر النيل يتراجع خلال الفترة الحالية، لأننا في الشهور غير الممطرة، المساهمة اليومية للنهر في التدفق الواصل للبحيرة بنحو 30 مليون متر مكعب يوميًا، كما يتأرجح الوارد من المياه وفقًا لسياسة تشغيل الخزانات الأخرى على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي الذي يمد نهر النيل في مصر بالمياه.

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم: إن "الموقف في السد الإثيوبي "الكارثي"، حجم التدفق يتراوح بين 120 الى 130 مليون متر مكعب يوميا وهو يعادل تشغيل 5 توربينات فقط من اصل 13 توربين مفترض يتضمنهم السد".

وأضاف هاني إبراهيم: "منسوب البحيرة يقدر بنحو 635.38 الى 635.48 م بسعة في المتوسط تقدر ب 66.4 مليار متر مكعب"

وعن تقدير التدفق من المياه المار من سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "حجم التدفق المار من السد غير منتظم، حيث سجل منسوب النيل الأزرق في أقصى تدفق خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 8 يناير، ويرجح انها اقل من 160 مليون متر مكعب يوميًا، ثم تراجعت التدفقات طوال الفترة اللاحقة وحتى اليوم"

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن "أقل تسجيل في المنسوب "النيل الأزرق" يرجح كان يوم 14 يناير وفق قراءات المناسيب بالقرب من الحدود السودانية، قبل أن يعاود الإرتفاع نوعيًا يوم 15 يناير، ولكنه مازال أقل من فترة ديسمبر الماضي"

وتوقع الباحث هاني إبراهيم تراجع منسوب "النيل الأزرق"، فقال: "متوقع أن يتراجع لعدة أسباب: انخفاض الوارد للبحيرة والذي يقدر بمتوسط يومي 30 مليون متر مكعب يوميا خلال يناير الجاري مع محاولة الابقاء على منسوب مرتفع نوعيًا بالبحيرة. بمعنى يصل للبحيرة نحو 30 مليون ويتم تمرير نحو 90 مليون إضافية من المخزون، وتشغيل عدد محدود من التوربينات بقدرات لا تحقق العائد الاقتصادي المجدي، ولها أسبابها التي تجاهلتها إثيوبيا في السابق وسارعت بتنفيذ الملء".

وقال هاني إبراهيم: "مع ملاحظة أن التدفق ليس ثابتًا طوال اليوم، فقد يشهد تراجع أو أرتفاع، وأن التقدير يتم خلال وقت رصد المنسوب وفق الآليات المتاحة."

وعن تقدير منسوب بحيرة سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "منسوب البحيرة يشهد تراجعًا نوعيًا، وفقًا لقياسات مع فترات سابقة يقدر المنسوب يقدر بنحو 635.38 الى 635.48 متر، بسعة في المتوسط تقدر ب 66.4 مليار متر مكعب، وتظهر مقارنات وتدقيق للمناسيب تراجع نوعي مع تشابه قريب جدًا مع مناسيب الفترة من نهاية يناير وبدايات فبراير من العام الماضي، والتي تقدر مناسيبها بنحو 635.5 متر أو أقل قليلًا".

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أنه "خلال الفترة الحالية يتراجع إيراد النهر، نظرًا لأننا في الشهور غير الممطرة، المساهمة اليومية للنهر في التدفق الواصل للبحيرة بنحو 30 مليون مترًا مكعبًا يوميًا، وفقًا للمتوسط التاريخي لشهر يناير، مع ملاحظة تأرجح الوارد وفقا لسياسة تشغيل الخزانات الأخرى على النيل الأزرق، سواء تانا بيلس وقناطر شارا شارا على بحيرة تانا، أو سدود فينشا أو أرجو ديديسا".

وأكد الباحث هاني إبراهيم: تجدر الإشارة إلى أن آلية تشغيل السد الاثيوبي غير القانوني تتم بشكل أحادي من أثيوبيا، ولا يوجد إتفاق قانوني ينظم ملء وتشغيل السد".

